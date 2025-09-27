Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA: Teška nesreća na putu Užice- Požega

В.Н.

27. 09. 2025. u 09:07

Saobraćaj je u ovom delu puta potpuno obustavljen.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА: Тешка несрећа на путу Ужице- Пожега

Foto: Novosti

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna povređena dogodila se jutros na području Sevojna na putu Užice-Požega.

U udesu su učestvovala tri vozila: fiat stilo, audi i opel.

Stradao je muškarac star oko 60 godina, a povređen je muškarac star oko 20 godina.

U ovom trenutku, na ovom delu puta je zaustavljen saobraćaj, zbog uviđaja koji obavlja saobraćajna policija.

(Pink)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 0

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke