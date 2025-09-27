JEDNA OSOBA POGINULA: Teška nesreća na putu Užice- Požega

Saobraćaj je u ovom delu puta potpuno obustavljen.

Foto: Novosti

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna povređena dogodila se jutros na području Sevojna na putu Užice-Požega.

U udesu su učestvovala tri vozila: fiat stilo, audi i opel.

Stradao je muškarac star oko 60 godina, a povređen je muškarac star oko 20 godina.

U ovom trenutku, na ovom delu puta je zaustavljen saobraćaj, zbog uviđaja koji obavlja saobraćajna policija.

(Pink)