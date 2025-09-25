Nesreće

TRAGEDIJA U ŠAPCU: Telo muškarca pronađeno na klupi u parku

В.Н

25. 09. 2025. u 08:18

U PARKU kod Sokolane ili kod Partizana u Šapcu dogodio se smrtni slučaj, prenose Šabačke vesti.

ТРАГЕДИЈА У ШАПЦУ: Тело мушкарца пронађено на клупи у парку

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Slučaj je, uznemirio građane šokirane prizorom, kao i roditelje koji su u blizini bili prisutni sa decom.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti osobe čije je telo tokom jučerašnjeg dana  pronađeno na klupi.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta