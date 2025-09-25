TRAGEDIJA U ŠAPCU: Telo muškarca pronađeno na klupi u parku

U PARKU kod Sokolane ili kod Partizana u Šapcu dogodio se smrtni slučaj, prenose Šabačke vesti.

Slučaj je, uznemirio građane šokirane prizorom, kao i roditelje koji su u blizini bili prisutni sa decom.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti osobe čije je telo tokom jučerašnjeg dana pronađeno na klupi.

