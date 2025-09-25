TRAGEDIJA U ŠAPCU: Telo muškarca pronađeno na klupi u parku
U PARKU kod Sokolane ili kod Partizana u Šapcu dogodio se smrtni slučaj, prenose Šabačke vesti.
Slučaj je, uznemirio građane šokirane prizorom, kao i roditelje koji su u blizini bili prisutni sa decom.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti osobe čije je telo tokom jučerašnjeg dana pronađeno na klupi.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U MORU: Horor kod Dubrovnika, sa njim pronašli i kameru
22. 09. 2025. u 18:04
HOROR KOD VLADIMIRACA: Podleteo pod šleper - ima poginulih
22. 09. 2025. u 08:33
HOROR U ZEMUNU: Rođak ubio mladića (25), policija zatekla beživotno telo muškarca u kući
21. 09. 2025. u 15:04
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)