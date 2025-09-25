Nesreće

PEVAČ HITNO PREVEZEN NA VMA: Zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

V.N.

25. 09. 2025. u 07:41

PEVAČ Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu, u blizini beogradske Arene.

ПЕВАЧ ХИТНО ПРЕВЕЗЕН НА ВМА: Задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Foto: Shutterstock

Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan.

Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

Darko Lazić se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave.

Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

Saopštenje Hitne pomoći

U zvaničnom saopštenju iz Hitne pomoći, navodi se da je pevač smešten na VMA, dok je njegova supruga Katarina u KBC Zemun.

- Jedan muškarac (35) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Beogradu, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći.Povređeni je prevezen na VMA, a pored njega, u istom udesu je lakše povređena 35-godišnja žena, koja je prevezena u KBC Zemun. Udes se dogodio na auto-putu kod Geneksa u 00.53 sati. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 75 puta, a od toga je šest intervencija bilo na javnom mestu - piše u saopštenju.

(Alo)

