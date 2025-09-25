PEVAČ HITNO PREVEZEN NA VMA: Zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći
PEVAČ Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu, u blizini beogradske Arene.
Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan.
Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.
Darko Lazić se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave.
Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.
Saopštenje Hitne pomoći
U zvaničnom saopštenju iz Hitne pomoći, navodi se da je pevač smešten na VMA, dok je njegova supruga Katarina u KBC Zemun.
- Jedan muškarac (35) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Beogradu, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći.Povređeni je prevezen na VMA, a pored njega, u istom udesu je lakše povređena 35-godišnja žena, koja je prevezena u KBC Zemun. Udes se dogodio na auto-putu kod Geneksa u 00.53 sati. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 75 puta, a od toga je šest intervencija bilo na javnom mestu - piše u saopštenju.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SLAVLjE U DOMU ŠIJANOVIH: Zapevao i Baja Mali Knindža (VIDEO)
05. 05. 2025. u 15:51
NE MOŽE DA SAKRIJE TUGU: Darko Lazić potpuno slomljen, javno se oglasio (FOTO)
28. 04. 2025. u 19:35
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)