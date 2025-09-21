AUTOMOBIL UDARIO MAJKU SA DETETOM - POGINULA NA MESTU, MALIŠAN (3) U TEŠKOM STANJU: Strašna nesreća u Bogatiću, vozač pobegao
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se večeras dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38) dok je dete (3) koje je bilo sa njom zadobilo teške povrede.
- Majka je gurala dete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula na mestu, a dečaka koji je bio bez svesti zbrinula je hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu - saznaje Informer.
Uviđaj na mestu nesreće je u toku.
Policija u Bogatiću je uputila molbu svima koji imaju informacije o ovoj tragičnoj nesreći da pomognu u otkrivanju nesavesnog vozača.
Preporučujemo
HOROR U ZEMUNU: Rođak ubio mladića (25), policija zatekla beživotno telo muškarca u kući
21. 09. 2025. u 15:04
HOROR U ZEMUNU: Rođak ubio mladića (25), policija zatekla beživotno telo muškarca u kući
21. 09. 2025. u 15:04
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)