AUTOMOBIL UDARIO MAJKU SA DETETOM - POGINULA NA MESTU, MALIŠAN (3) U TEŠKOM STANJU: Strašna nesreća u Bogatiću, vozač pobegao

Novosti online

21. 09. 2025. u 21:20

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se večeras dogodila u Ulici dr Mladena Miloševića u centru Bogatića poginula je M.J. (38) dok je dete (3) koje je bilo sa njom zadobilo teške povrede.

АУТОМОБИЛ УДАРИО МАЈКУ СА ДЕТЕТОМ - ПОГИНУЛА НА МЕСТУ, МАЛИШАН (3) У ТЕШКОМ СТАЊУ: Страшна несрећа у Богатићу, возач побегао

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

- Majka je gurala dete u guralici i na njih je naletelo putničko vozilo, a vozač se nije zaustavio. Žena je poginula na mestu, a dečaka koji je bio bez svesti zbrinula je hitna pomoć i on je transportovan u šabačku bolnicu - saznaje Informer.

Uviđaj na mestu nesreće je u toku.

Policija u Bogatiću je uputila molbu svima koji imaju informacije o ovoj tragičnoj nesreći da pomognu u otkrivanju nesavesnog vozača.

