SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Motociklista leži na putu - motor totalno uništen

19. 09. 2025. u 12:38

U Novom Sadu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je oboren vozač motora.

Foto: D. N.

Saobraćajna nesreća se dogodila na uglu Janka Čmelika i Kornelija Stankovića u Novom Sadu.

Motociklista se nalazi na kolovozu a njegovo stanje nije poznato, kao ni stepen njegovih povreda.

Na terenu je ekipa Hitne pomoći.

