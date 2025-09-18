Nesreće

UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Automobil pokosio dečaka (10)

В. Н.

18. 09. 2025. u 19:46

U Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, danas oko 16:50 časova, došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil pokosio dečaka (10) koje se nalazilo na biciklu.

Foto: D. R.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, dečak je prelazio biciklom prelazio preko pešačkog prelaza kada ga je udario automobil.

On je sa povredama hitno prevezen u Tiršovu.

Vozač koji je upravljao automobilom nalazi se na mestu nesreće i vidno je uznemiren.

Na mestu nesreće je policija i uviđaj je u toku.

(Blic)

