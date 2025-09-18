UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Automobil pokosio dečaka (10)
U Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, danas oko 16:50 časova, došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil pokosio dečaka (10) koje se nalazilo na biciklu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, dečak je prelazio biciklom prelazio preko pešačkog prelaza kada ga je udario automobil.
On je sa povredama hitno prevezen u Tiršovu.
Vozač koji je upravljao automobilom nalazi se na mestu nesreće i vidno je uznemiren.
Na mestu nesreće je policija i uviđaj je u toku.
(Blic)
Preporučujemo
DVE TEŠKE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U ZEMUNU: Auto udario dete na biciklu, oboren i motorista
18. 09. 2025. u 17:12
TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Vozač poginuo
17. 09. 2025. u 18:44
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)