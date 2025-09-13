Nesreće

MUŠKARAC OSTAO ZAGLAVLJEN: Težak sudar kamiona i automobila na putu prema Staroj Pazovi

В.Н.

13. 09. 2025. u 08:55

NA AUTO-PUTU u smeru od Inđije prema Staroj Pazovi došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo, a jedna osoba ostala je zaglavljena.

Novosti

Policija je dolaskom na lice mesta u 5.45 časova utvrdila da je došlo do sudara kamiona i automobila, a četiri pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Inđija i Stara Pazova izvukli su povređenu osobu.

Hitna pomoć je zbrinula poređeno lice.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.

