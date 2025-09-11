TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LESKOVCA: Ima poginulih

NA IZLAZU iz Leskovca prema Pečenjevcu, između Poljoprivredne škole i sela Zalužnje, jutros oko 5.30 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je muškarac (58) izgubio život.

Kako je potvrđeno Rešetki u policiji, u udesu su učestvovala tri automobila, a u svakom vozilu nalazio se po jedan vozač.

Dva vozača prošla su nepovređena, dok je treći nažalost preminuo na licu mesta.

Kako Blic nezvanično saznaje, mladić (20) upravljao je automobilom marke "pasat" kada je udario u zadnji deo automobila "golf" kojim je upravljao muškarac (58).

- "Golf" je sleteo sa puta, a vozač "pasata" je nastavio da se kreće usled čega je udario i u vozilo marke "reno megan" kojim je upravljao muškarac (43). Alkotestiranjem je utvrđeno da mladić (20) ima 1,69 promila alkohola u krvi. On je prošao bez povreda, kao i vozač "reno megana" - kaže izvor "Blica".

Više javno tužilaštvo u Leskovcu je dalo nalog da se izvrši uviđaj, alkotestiraju učesnici saobraćajne nesreće, izuzmu tragovi sa lica mesta kao i obave sve radnje radi procesuiranja izvršioca krivičnog dela.

Zbog nesreće, saobraćaj na starom auto-putu iz Leskovca prema Nišu potpuno je obustavljen, a vozila koja dolaze iz pravca Niša usmeravaju se kod skretanja za Zalužnje.

Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i nadležne službe.

