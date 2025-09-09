Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Na izlazu iz sela Melenci

Bogoljub Grujić

09. 09. 2025. u 08:30

Na izlazu iz sela Melenci kod Zrenjanina, danas u oopodnevnim časovima, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice izgubilo život.

Viber Patrole Zdenjanin

Prema nezvaničnim informacijama u ovom teškom udesu, učestvovala su dva putnička vozila.

Saobraćaj na delu puta prema Zrenjaninu je bio usporen i idvijao se naizmenično jednom trakom, a prema podacima koji nisu zvanični potvrđeni, poginula osoba je bio muškarac.

