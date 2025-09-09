Nesreće

TRI ŽRTVE UDESA: U avgustu 60 saobraćajnih nezgoda na području PU Kraljevo

Goran Ćirović

09. 09. 2025. u 11:17

Na teritoriji Policijske uprave Kraljevo (PUK), prema zvaničnim podacima, tokom prošlog meseca dogodilo se ukupno 60 saobraćajnih udesa u kojima su nastradale tri osobe, dok je 35 povređeno.

ТРИ ЖРТВЕ УДЕСА: У августу 60 саобраћајних незгода на подручју ПУ Краљево

G.Šljivić (arhiva)

Pojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, policija je u avgustu evidentirala 2.707 prekršaja iz ove oblasti. Najčešći prekršaj uobičajeno je neprilagođena brzina – 1.086, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključeno i zadržano ukupno 109 vozača.

