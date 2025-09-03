Nesreće

U SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SELA STOJNIK: Poginula jedna osoba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 21:39

JEDNA osoba poginula je danas, a jedna je povređena u saobraćajnoj nesreći kod mesta Stojnik kod Aranđelovca.

I. Mitić

Nesreća se dogodila oko 17.00 časova, kada je vozilo marke porše sletelo sa puta kod mesta Stojnik.

Povređena osoba je prevezena u lokalnu zdravstvenu ustanovu na reanimaciju.

(Tanjug)

