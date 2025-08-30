AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U ZGRADU: Od siline udarca otvorili se vazdušni jastuci, ima povređenih - drama u centru Beograda

STRAVIČNA nesreća dogodila se nešto pre 16 časova dogodila u centru Beograda u blizini Slavije.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako se saznaje, automobil je udario u zgradu koja se nalazi na uglu Njegoševe i Ulice kralja Milutina.

Prema informacijama, u vozilu su bile dve žene, stare oko 40 godina.

Od siline udarca otvorili su se vazdušni jastuci.

Ekipe Hitne pomoći odjurile su na lice mesta.

Dve povređene osobe su prevezene u Urgentni centar.

(Telegraf)