AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U ZGRADU: Od siline udarca otvorili se vazdušni jastuci, ima povređenih - drama u centru Beograda
STRAVIČNA nesreća dogodila se nešto pre 16 časova dogodila u centru Beograda u blizini Slavije.
Kako se saznaje, automobil je udario u zgradu koja se nalazi na uglu Njegoševe i Ulice kralja Milutina.
Prema informacijama, u vozilu su bile dve žene, stare oko 40 godina.
Od siline udarca otvorili su se vazdušni jastuci.
Ekipe Hitne pomoći odjurile su na lice mesta.
Dve povređene osobe su prevezene u Urgentni centar.
(Telegraf)
