AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U ZGRADU: Od siline udarca otvorili se vazdušni jastuci, ima povređenih - drama u centru Beograda

В.Н.

30. 08. 2025. u 17:31

STRAVIČNA nesreća dogodila se nešto pre 16 časova dogodila u centru Beograda u blizini Slavije.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako se saznaje, automobil je udario u zgradu koja se nalazi na uglu Njegoševe i Ulice kralja Milutina.

Prema informacijama, u vozilu su bile dve žene, stare oko 40 godina.

Od siline udarca otvorili su se vazdušni jastuci.

Ekipe Hitne pomoći odjurile su na lice mesta.

Dve povređene osobe su prevezene u Urgentni centar.

(Telegraf)

