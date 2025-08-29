Nesreće

VATRA GUTA SVE PRED SOBOM: Bukti požar u ovom delu Srbije - uništene brojne vikendice

В.Н.

29. 08. 2025. u 15:46

VELIKI požar izbio je danas u prepodnevnim časovima na obroncima Vršačkog brega.

Foto: Novosti

Ugrožene su brojne vikendice, kao i šuma ka Kuli. Gori nisko rastinje, a vatra je zahvatila i dve vikendice, koje su izgorele.

Na bregu se nalaze sve raspoložive vatrogasne jedinice, pripadnici MUP-a i radnici JKP "Drugi oktobar", koji uprkos izuzetno teškim vremenskim uslovima i uz ogroman napor, na više lokacija pokušavaju makar da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje.

Dim je prekrio veći deo šume, dok vetar gašenje vatre čini praktično nemogućim.

Zvaničnih informacija o uzrocima i mestu nastanka požara još uvek nema, prenosi Blic.

