ŽENA POGINULA NAKON SUDARA AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Jeziva saobraćajna nesreća u Zemunu

В.Н.

28. 08. 2025. u 12:52

ZA sada nepoznata žena nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Cara Dušana u Zemunu, nakon što su se sudarili automobil i autobus.

ЖЕНА ПОГИНУЛА НАКОН СУДАРА АУТОБУСА И АУТОМОБИЛА: Језива саобраћајна несрећа у Земуну

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće, ali je udarac autobusa i kola bio silovit. Od zadobijenih povreda žena je preminula, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Dežurni tužilac će nakon uviđaja telo poslati na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je preminula nesrećna žena. Naložiće se i vanredni tehnički pregled vozila koji su učestvovali u udesu. 

(Kurir)

