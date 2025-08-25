JEDNA OSOBA POGINULA, JEDNA TEŠKO, A 13 POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikend se dogodilo 18 saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga minulog vikenda, odnosno od 22. do 24. avgusta, dogodilo se 18 saobraćajnih nasreća u kojima je jedna osoba poginula, jedna je teško, a 12 lakše povređeno.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a pet je lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 698 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 84 vozača i 12 vozila, a zadržano je 11 vozača, osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog mogućnosti odlaska u inostranstvo, a dva zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, u Petrovaradinu i Vrbasu, vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
