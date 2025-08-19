KARAMBOL NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Više povređenih u sudaru autobusa i automobila
U BEOGRADU u naselju Bežanijska kosa došlo je do sudara automobila i autobusa u kojem su povređene četiri osobe, saznaju mediji.
Sudar se dogodio u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, a prema prvim informacijama u automobilu su bili kineski državljani.
Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.
Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede, dok su ostali učesnici nezgode zbrinuti na licu mesta.
(Telegraf)
