Nesreće

KARAMBOL NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Više povređenih u sudaru autobusa i automobila

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 19:35

U BEOGRADU u naselju Bežanijska kosa došlo je do sudara automobila i autobusa u kojem su povređene četiri osobe, saznaju mediji.

Foto: Shutterstock

Sudar se dogodio u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, a prema prvim informacijama u automobilu su bili kineski državljani.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara.

Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede, dok su ostali učesnici nezgode zbrinuti na licu mesta.

