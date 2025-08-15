DVOJICA TINEJDŽERA POGINULA KOD BEOGRADA: Teška saobraćajna nesreća - Automobilom podleteli pod kamion (FOTO)

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14 časova na putu Ugrinovci-Batajnica u kojoj su učestvovali kamion i automobil marke ''opel'', a dve osobe su nastradale.

Z. Grumić

Kako se nezvanično saznaje, automobil je podleteo pod kamion, a vozač (19) i suvozač (17) u kolima podlegli su povredama na licu mesta.

Još uvek nije poznato šta je dovelo do sudara, ali prema slikama koje su se pojavile na društvenim mrežama, udes je bio silovit, a prednji deo automobila je u potpunosti smrskan. Automobil je sleteo u kanal pored puta, nakon podletanja pod kamion.

Na lice mesta pored policije i Hitne pomoći su stigli i vatrogasci-spasioci kako bi izvukli povređene iz zgužvanog automobila, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policijske patrole regulišu saobraćaj i vrše uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Istraga je u toku koja će rasvetliti kako je do nezgode uopšte došlo.

(Informer)