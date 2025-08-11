ZADRŽANA ČETIRI VOZAČA ZBOG TEŠKE ILI POTPUNE ALKOHOLISANSOTI: Policija u Subotici za nedelju dana izdala 1.463 prekršajna naloga

U PERIODU od 04. do 10. avgusta na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća. U šest saobraćajnih nesreća jedna osoba je teže povređena, devet osoba je lakše, dok je u četiri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

FOTO:MUP

U navedenom periodu, policija je podnela 73 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 1.463 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 10 vozača od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 33 intervencije.