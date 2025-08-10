Nesreće

STRAVIČNA NESREĆA KOD ADA MOLA: Mladić (20) poginuo, vatrogasci izvlačili ljude bez svesti - automobil potpuno uništen

10. 08. 2025. u 19:30

STRAVIČNA nesreća dogodila se danas u 17.45 kod Ada mola na Čukarici kada je jedno vozilo naletelo na drugo. Jedan učesnik smrtno je stradao, dok su drugog vatrogasci izvlačili iz vozila.

Do nesreće je došlo u Radničkoj ulici kod TC "Ada mol", u smeru ka Obrenovcu.

Kako saznaje "Blic", jedno lice u saobraćajnoj nesreći bilo je zaglavljeno u vozilu bez svesti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na izvlačenju lica iz vozila, intervenisali su Pripadnici VSJ Savski venac i Novi Beograd, 12 vatrogasaca-spasilaca sa 2 vozila intervenisali su na izvlačenju lica koje je prevezeno kolima Hitne pomoći.

Poginuo mladić

Kako prenosi Informer, u saobraćajnoj nesreći poginuo je mladić (20), a sumnja se da je mladić naleteo otpozadi na automobil "fijat", a zatim se odbio od isti te udario u semafor i bilbord.

Podsetimo, jedno vozilo koje je učestvovalo u udesu zgužvano je poput limenke, a svuda po putu su rasuti delovi.

Sve tri trake u smeru ka Obrenovcu su blokirane.

