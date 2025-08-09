"MOJ BRAT JE IZDAHNUO" Dragiša izgubio najvažniju bitku - Fudbaler koga je usmrtio grom na igralištu biće sahranjen u Pepeljevcu

"STRUJNI udar koji je prošao kroz organizam i duži nedostatak kiseonika, trajno su oštetili mozak, bio je neprekidno u komi i na respiratoru. Prema prvim procenama lekara, na osnovu njegove fizičke spremnosti i nekih nalaza, koji su u početku bili dobri, očekivalo se da će uspeti da se oporavi".

foto: Fejsbuk

- Međutim, svakog dana, na žalost, nalazi su bili sve lošiji, nije bilo povratka, moj brat je izdahnuo. Sahrana će biti najverovatnije u utorak, na groblju u Pepeljevcu.

Ovo kaže kroz suze, uz duboke uzdahe i jecaje, Aleksandar Savković, iz Pepeljevca kod Lajkovca, rođeni brat fudbalera Dragiše Savkovića (38), koji je danas preminuo od posledica udara groma, pre nedelju dana na utakmici u Klupcima kod Loznice. Brojna rodbina, prijatelji, saigrači, danas su neprekidno dolazili da izjave saučešće njegovoj supruzi, sinovima od 11 i godinu dana, bratu, majci... Muklu tišinu u dvorištu porodične kuće Savkovića jedino su remetili uzdasi, plač, jecaji, šapat...

- Brat je imao mnogo planova koje je želeo da ostvari – kaže Aleksandar. - Imao je ogromnu želju za životom, najveću od svih nas. Uvek je bio korak ispred svega, borio se, unapređivao sebe, napredovao je na poslu, u sportu. U “Ceru” je odigrao tek par utakmica i nesreća se dogodila...

Savković je bio zaposlen u kompaniji “Mikroelektronika” u Beogradu. U rodnom Pepeljevcu, bio je predsednik i kapiten fudbalskog kluba, a do pre par godina igrao je za komšijski FK “Strmovo”.

- Bili smo ubeđeni da će Dragiša uspeti da dobije još jednu, ovog puta svoju najtežu bitku za život, da će biti jači od groma – kaže Aca Mešterović, iz Pepeljevca, njegov dalji rođak i dugogodišnji saigrač. - Bio je izuzetno dobar čovek, odličan fudbaler, veoma inteligentan, perfektan suprug i otac dvojice sinova. Bio je duša od čoveka, uvek spreman da pomogne, raspoložen za druženje, svi su ga voleli. Bio je i predsednik našeg fudbalskog kluba “Pepeljevac”, za koji je mnogo učinio. Pokrenuću inicijativu da se na igralištu postavi spomen-ploča u njegovu pomen i da stadion u Pepeljevcu dobije Dragišino ime, jer je on to zaslužio.

U protekle dve godine, Dragišinu porodicu zadesila su dva smrtna slučaja. Pre dve godine, preminuo je njegov otac, a pre nekoliko meseci i otac njegove supruge... Dragiša je bio izuzetno omiljen i cenjen u lajkovačkom kraju i okolini, pa se očekuje veliki broj prisutnih na sahrani.

- Ovo je neizmerna tuga – kaže Milan Grujičić iz Lajkovca. - Bio je izvanredan čovek, dobar igrač, u svemu za primer. Nekoliko godina igrali smo zajedno u FK “Pepeljevac”. Uvek je bio pozitivan, u svlačionici oran za šalu, van terena raspoložen za druženje.

