POGINUO TRAKTORISTA KOD PROKUPLJA: Pokušao da izvuče stablo, traktor se prevrnuo i pao na njega

U ŠUMI u ataru prokupačkog sela Velika Plana prevrnuo se traktor tokom izvlačenja drva, usled čega je smrtno stradao muškarac (37), potvrđeno je u MUP-u.

Muškarac koji je upravljao traktorom je pokušavao da izvuče veliko stablo, nakon čega se traktor prevrnuo i pao na njega.

U izvlačenju traktoriste učestvovale su ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i policija. Lekari Hitne pomoći Doma zdravlja u Prokuplju na licu mesta su konstatovali smrt traktoriste.

O ovoj nesreći, koja se juče dogodila, obavešteno je Osnovno tužilaštvo u Prokuplju.

