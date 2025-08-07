POGINUO TRAKTORISTA KOD PROKUPLJA: Pokušao da izvuče stablo, traktor se prevrnuo i pao na njega
U ŠUMI u ataru prokupačkog sela Velika Plana prevrnuo se traktor tokom izvlačenja drva, usled čega je smrtno stradao muškarac (37), potvrđeno je u MUP-u.
Muškarac koji je upravljao traktorom je pokušavao da izvuče veliko stablo, nakon čega se traktor prevrnuo i pao na njega.
U izvlačenju traktoriste učestvovale su ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i policija. Lekari Hitne pomoći Doma zdravlja u Prokuplju na licu mesta su konstatovali smrt traktoriste.
O ovoj nesreći, koja se juče dogodila, obavešteno je Osnovno tužilaštvo u Prokuplju.
(Tanjug)
