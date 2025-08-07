Nesreće

POGINUO TRAKTORISTA KOD PROKUPLJA: Pokušao da izvuče stablo, traktor se prevrnuo i pao na njega

В. Н.

07. 08. 2025. u 12:32

U ŠUMI u ataru prokupačkog sela Velika Plana prevrnuo se traktor tokom izvlačenja drva, usled čega je smrtno stradao muškarac (37), potvrđeno je u MUP-u.

ПОГИНУО ТРАКТОРИСТА КОД ПРОКУПЉА: Покушао да извуче стабло, трактор се преврнуо и пао на њега

Foto: Shutterstock

Muškarac koji je upravljao traktorom je pokušavao da izvuče veliko stablo, nakon čega se traktor prevrnuo i pao na njega.

U izvlačenju traktoriste učestvovale su ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i policija. Lekari Hitne pomoći Doma zdravlja u Prokuplju na licu mesta su konstatovali smrt traktoriste.

O ovoj nesreći, koja se juče dogodila, obavešteno je Osnovno tužilaštvo u Prokuplju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: JEZA U NOVOSADSKOM NASELjU: Sin ubio majku, pa joj odsekao glavu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju