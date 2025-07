"OBDUKCIJA OTKRILA OD ČEGA JE DEČAK UMRO" Vlasnik bara u kom se beba iz Srbije ugušila o potresnim scenama: "Bio sam sa njegovim roditeljima"

VELIKA tragedija dogodila se u utorak popodne na Halkidikiju, kada se petnaestomesečna beba iz Srbije ugušio hranom dok je bio u baru na plaži u oblasti Ormos Panagijas.

Sve se odigralo oko 19 časova, kada je, prema informacijama iz grčkih medija, dete pojelo kikiriki, što je rezultiralo gušenjem. Porodica je odmah zvala Hitnu pomoć, a dečak je prvobitno prebačen u zdravstveni centar "Agios Nikolaos", a zatim u Opštu bolnicu Halkidikija.

Nažalost, uprkos nadljudskim naporima lekara, dečak je preminulo iste večeri, piše portal Thestival.

Vlasnik opisao dramu

Vlasnik bara na plaži gde se dogodio tragični incident opisao je za newsit.gr šta se dešavalo iz minuta u minut, i tom prilikom osudio odsustvo medicinskog osoblja u tom području, kao i nedostatak dežurnog pedijatra.

- Ono što smo juče doživeli bio je veoma teško. Mladi par iz Srbije je došao na Halkidiki sa svojim petnaestomesečnim sinom na odmor, a dečak se zadavio jer je pojeo previše kikirikija. U početku smo pretpostavili da je možda u pitanju alergijski šok, ali kada je obavljena obdukcija, konačno je utvrđeno da se radi o davljenju - naglašava on i dodaje:

"Juče sam bio sa roditeljima mališana do kasno u noć i do danas pokušavam da im obezbedim sve što im je potrebno. Problem je što postoji manjak medicinskog osoblja. U tako prometnom kraju, koji svakodnevno posećuje oko 5.000 ljudi, nije bilo nijednog lekara u Domu zdravlja, niti dežurnog pedijatra. Imamo spasioca u baru na plaži, ali samo do 18:00 časova. Incident se dogodio u 19 časova.

Lekari uradili sve

Vlasnik bara je zatim rekla da su svi koji su se zatekli pokušali da pomognu kada je dečak počeo da se guši, ali da ništa nisu mogli da urade.

- U trenutku kada se dete davilo, svi smo pokušali da mu pomognemo, ali nismo mogli. Hitna pomoć je stigla veoma brzo. Prvo smo otišli u Zdravstveni centar Agios Nikolaos, ali tamo nije bilo pedijatra. Zatim smo prebačeni u Opštu bolnicu Halkidikija.

Prema onome što su mi lekari tamo rekli, uradili su sve što su mogli, dali su 100 odsto od sebe, ali nažalost nisu uspeli. Kada su lekari izašli da roditeljima saopšte da dete nije preživelo, to je bio veoma težak i bolan trenutak - zaključio je on.

