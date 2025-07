"PAO JE NA KOLENA KADA JE VIDEO OCA ISPOD STENA": Potresni detalji tragedije u kamenolomu gde je stradao radnik

U TEŠKOJ nesreći koja se dogodila sinoć u kamenolomu u naselju Kamenica, u podnožju Goča, život je izgubio radnik iz Vladičinog Hana (53) nakon što se na njega srušila velika količina kamenja i stena.

Foto: Mup

Njegovo telo spasioci su izvlačili gotovo osam sati, a ceo kraj je, kako saznajemo, i dalje je pod snažnim utiskom ove tragedije.

Kako nezvanično saznaje Kurir, nastradali muškarac (53) već neko vreme je bio zaposlen u kamenolomu, a s njim je radio i njegov sin. Sudbina je, kako saznajemo od meštana, htela da sin u trenutku tragedije bude van pogona, bio je navodno poslat da nešto preuzme s druge strane kamenoloma, i tako je izbegao istu sudbinu. Prema njihovim rečima, kada se vratio, zatekao je stravičan prizor.

- Ne daj Bože nikome... Kažu da je sin, kad se vratio i shvatio da mu je otac pod stenama, samo pao na kolena i počeo da kuka. Telo njegovog oca je bilo pod ogromnom stenom i kamenjem, satima su pokušavali da ga izvuku. To su slike koje ostaju za ceo život - pričaju naši sagovornici.

Sin izbegao nesreću u zadnji čas

Inače, nastradali čovek je pre nesreće prišao da pomogne kolegi koji je radio na bageru, a kome se bager pokvario. Navodno je puklo neko crevo.

- Malo pre nesreće, on je poslao sina na drugi kraj kamenoloma da mu donese crevo ili neki ključ za bager, nisam siguran. Dečko je otišao po to, a stene su se obrušile. Da je ostao i njega bi zatrpalo - priča meštanin koji živi u neposrednoj blizini kamenoloma.

"Otišao da zaradi za hleb"

Meštani Kamenice potreseni ovim događajem, kažu da su juče videli sve nadležni ekipe na terenu.

- Isprva smo pomislili da se nešto zapalilo, međutim, zbunila nas je tutnjava koja se čula kao da se brdo srušilo. Sve je podrhtavalo. Izašli smo napolje, a onda sirene, Hitna pomoć, policija, vatrogasci... Znaš da nešto nije u redu kad ovoliko ljudi dolazi - kaže za Kurir meštanin i dodaje:

- Strašno je to, gledaš a nemoćan si da pomogneš... Došao čovek iz daleka da zaradi za hleb i ostavio glavu ovde. I još mu sin to da vidi, uživo dečko gledao smrt i sve to... Nema većeg bola - kaže sagovornik koji živi u blizini i dodaje da ne pamti da su se u njihovom mestu slične nesreće događale ranije.

Podsetimo, juče se na radnika iz Vladičinog Hana sručila se ogromna količina kamenja i stena u podnožju kamenoloma u naselju Kamenica na Goču. Telo radnika su nakon više sati uspele da izvuku ekipe specijalnog tima iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.

Iz službe Hitne pomoći, koja je bila na licu mesta, rečeno je da su samo mogli da konstatuju smrt radnika.

(Blic)