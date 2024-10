OTIŠAO SA SESTROM I DRUGARIMA NA BARE I UTOPIO SE: Policija ispituje kako je došlo do tragedije kod Doljevca

"ZVALI su me sa telefona. Rekli su mi: 'Dođite odmah u šljunkaru. Tvoj sin kaže Stefan, nije mu dobro'. A nisu hteli da mi kažu gde je već umro. I ja, kad sam otišla tamo, on je bio u vodi i došao je čamac. Dva, tri sata u vodi je bio. On je hteo da se spasi, jadan, ali nije mogao. I samo je rekao: 'Upomoć, upomoć, upomoć' i nije mogao da se zbori. Drug ga je naterao da skoči u vodu iako je zano da je neplivač. Udavio se naočigled sestre...".