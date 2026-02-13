IMA MRTVIH: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće u Beogradu
NA obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, večeras u 20.54 časova sudarili su se putničko i teretno vozilo.
Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice sela stigli su na lice mesta u 21.16 časova, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.
Jedna osoba je u 21.18 časova izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je druga osoba preminula.
Uskoro opširnije
