IMA MRTVIH: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće u Beogradu

NA obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, večeras u 20.54 časova sudarili su se putničko i teretno vozilo.

Unsplash

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice sela stigli su na lice mesta u 21.16 časova, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Jedna osoba je u 21.18 časova izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je druga osoba preminula.

BONUS VIDEO:

POGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENjA: "Vračarac" pao u Novom Sadu

Uskoro opširnije