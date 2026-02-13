Nesreće

IMA MRTVIH: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće u Beogradu

Ana Đokić

13. 02. 2026. u 22:11

NA obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, večeras u 20.54 časova sudarili su se putničko i teretno vozilo.

ИМА МРТВИХ: Нови детаљи стравичне саобраћајне несреће у Београду

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice sela stigli su na lice mesta u 21.16 časova, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Jedna osoba je u 21.18 časova izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je druga osoba preminula.

