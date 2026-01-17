ISPRAZNIO ŠARŽER U NJEGA, PA GA OVERIO SA DVA HICA U GLAVU: Evo šta je sve pokazala obdukcija vođe Balkanskog kartela

Vođa kartela Živko Bakić Žića (43) prvo je izrešetan po grudima i stomaku, a potom mu je dželat prišao i hladnokrvno ispalio dva hica u kako bi bio siguran da neće preživeti!

Foto: Novosti/Printscreen

Ubica ga pratio u stopu i presudio mu juče tokom "dozvoljene šetnje" sa nanogvicom!

Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja juče su postali poprište stravičnog zločina koji je uzdrmao srpsko podzemlje.

Kako se saznaje, u šumi, u Ulici Put za Malu Ivanču bb, juče oko 16 časova pronađeno je beživotno telo Živka Bakića Žiće, označenog vođe "Balkanskog kartela".

Način na koji je ubijen, potvrđen najnovijim nalazima obdukcije, svedoči o profesionalnoj i nemilosrdnoj sačekuši.

Izrešetan pa "overen"

Obdukcija je pokazala da napadač ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najpre pogođen sa više hitaca u predelu grudi, stomaka i nogu, što ukazuje na to da je ubica otvorio vatru iz zasede čim mu se žrtva približila na šumskoj stazi. Dok je vođa kartela ležao ranjen na zemlji, egzekutor mu je prišao i izvršio jezivu "overu" sa dva direktna pogotka u glavu. Bakić je zvanično proglašen mrtvim u 17.00 časova.

Ubica znao satnicu nanogvice

Izvori bliski istrazi navode da je egzekutor danima proučavao Bakićeve navike dok je ovaj bio sa nanogvicom na adresi Put za Malu Ivanču br. 65. Kobnog dana, juče oko 13 časova, Bakić je sa nanogvicom na nozi izašao u dozvoljenu šetnju ka šumi. Ubica ga je sačekao na nepristupačnom terenu, daleko od očiju javnosti, gde je sproveo svoj krvavi plan do kraja.

Uviđaj završen, traga se za dželatom

Uviđaj na licu mesta trajao je satima, do duboko u noć. Forenzičari su pod svetlima reflektora detaljno češljali svaki metar šume tražeći čaure i biološke tragove napadača, koji je uspeo da nestane u gustom rastinju pre nego što je iko primetio zločin. Policija sada intenzivno traga za ubicom, a proveravaju se bazne stanice i snimci kamera sa svih prilaza Sopotu.

KRAJ KLANA "AMERIKA"

Uz likvidaciju Živka Bakića, podzemljem je prostrujala još jedna šokantna vest – Zoran Jakšić, vođa klana "Amerika" i Bakićev direktni šef, takođe je mrtav! Jakšić, koji je decenijama važio za "kralja kokaina", bio je Bakićeva najjača zaštita. Smrt oba ključna čoveka u kratkom razmaku ukazuje na totalno istrebljenje ove kriminalne organizacije.

Od Marakane do krvave sudbine

Živko Bakić bio je perspektivna nada našeg fudbala. Prošao je mlađe kategorije Crvene zvezde, nosio dresove Zemuna i Zete, ali je sport napustio nakon porodične tragedije. Kasnije je na Ibici stvorio bazu za poslove koji su ga doveli na sam vrh kriminalne piramide, gde je juče i okončao život u kiši metaka.

(Telegraf)