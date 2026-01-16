IZBODENA BAKA SA NOVOG BEOGRADA IZAŠLA IZ BOLNICE: Krvnički napadnuta pred unukom, a jakna je spasila smrti

ŽENA S. Ć. (67) koja je 27. decembra prošle godine brutalno napadnuta nožem na Novom Beogradu, i to naočigled svog maloletnog unuka, puštena je iz bolnice i vratila se u porodični dom u kom živi sa suprugom, a vest da je van životne opasnosti i da se, kako kažu komšije, dobro oseća, donela je ogromno olakšanje stanarima cele zgrade.

Podsetimo, osumnjičeni Tihomir Krstić (44) je tog dana oko 13 sati ušao u zgradu za ženom koja je vodila unuka. Čim su ušli u hodnik zgrade, napadač se obratio ženi, razmenili su reč, dve, a onda je ona počela da se penje uz stepenice. Čim je zakoračila, on je pošao za njom i počeo s leđa da je ubada nožem koji je imao u ruci.

"Tragedija je mogla biti veća"

Kako pričaju komšije i prijatelji porodice za Kurir, još ne mogu da dođu k sebi od prizora koji su videli, tačnije od snimka napada koji se pojavio u javnosti i koji su mnogi pogledali.

- Bili smo užasno potreseni. To je moglo da bude bilo ko od nas. Gledali smo snimak, ne veruješ šta vidiš. Žena ide sa detetom, potpuno mirno, i onda haos. Srećni smo što je živa - kaže jedna komšinica drhtavim glasom i dodaje:

- Tragedija je mogla biti veća, s obzirom na to da su komšije, čim su čule galamu, izašle ispred i nekoliko sekundi posle napada, zatekli su napadača i dalje u zgradi, pretio im je da ima pištolj, mogao je i na njih nasrnuti.

Stanari ističu da se žena, uprkos teškim povredama, pokazala kao izuzetno jaka, ali i da će posledice, naročito po dete, tek biti vidljive.

- Ona je jaka žena, ali šta je s detetom? To su slike koje se ne brišu lako. Svi se molimo da mališan to prebrodi - dodaje komšinica.

Kako Kurir saznaje, izbodena žena je izašla iz bolnice, a dočekana je uz podršku porodice i najbližih. Komšije ističu da je do sada nisu viđali, s obzirom na to da su rane još uvek sveže.

- Samo da je živa. Sve ostalo će se nekako sanirati. Moglo je da se završi mnogo gore, imala je sreću što je zimsko vreme i što je bila u jakni, pa nož nije svakim ubodom uspeo da dopre do organa - poručuju zabrinuti stanari zgrade na Novom Beogradu.

Podsetimo, Tihomir Krstić (44) uhapšen je 24 sata nakon što je na Novom Beogradu, izbo i opljačkao ženu koja je vodila petogodišnjeg unuka. Lisice na ruke stavili su mu pripadnici beogradske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok je bio na ulici kod autobuske stanice u naselju Rakovica.

Ono što je rekao policajcima prilikom hapšenja sve ih je šokiralo.

- Na pitanje kako je mogao da onako krvnički ubada ženu i to pred detetom, on je odogovorio "da on nema šta da izgubi".

- Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je svejedno - navodno je šokirao svojim odgovorom iskusne pripadnike beogradske policije - kaže nam izvor i dodaje da je Tihomir Krstić već dobro poznat istražnim organima.

- Čovek ima dosije, hapšen je i ranje i osuđivan je. Dva meseca pre napada je izašao iz zatvora Zabela, gde je služio kaznu - objašnjava sagovornik.

