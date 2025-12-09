Hapšenja i istraga

UHAPŠENA GRUPA, KOJA JE PRODAVALA VOZILA UKRADENA U NEMAČKOJ I ŠVAJCARSKOJ: Ojadili rent-a-kar agencije (FOTO)

Zagorka Uskoković

09. 12. 2025. u 12:48

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe, osumnjičenih za preprodaju ukradenih vozila.

Foto: MUP

Ova luksuzna vozila ukradena su u Nemačkoj i Švajcarskoj.

Foto: MUP

 

U akciji sprovedenoj u Kruševcu, Ćupriji i Ražnju uhapšeni su D. M. (47) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i M. K. (46), I. M. (47) i S. B. (64).

Kako se sumnja, oni su od početka juna 2024. i tokom ove godine, falsifikovanim dokumentima iznajmljivali skupocene luksuzne automobile i kombije iz više rentakar agencija u Nemačkoj i Švajcarskoj, sa kojih su u Srbiji demontirali GPS uređaje čime je bilo onemogućeno lociranje vozila od strane zakonitih vlasnika.

Foto: MUP

 

Takođe su, kako se sumnja, falsifikovali identifikacione originalne brojeve šasije kako bi prikrili činjenicu da su vozila ukradena i da je za njima raspisana međunarodna potraga.

Foto: MUP

 

Nakon toga su, sumnja se, ova vozila prodavali i na taj način pribavili veću protivpravnu imovinsku korist koju su delili po unapred postignutom dogovoru sa organizatorom shodno ulogama i zadacima u izvršenju krivičnih dela. Ujedno su svojim delovanjem za višemilionski iznos oštetili vlasnike ovih vozila.

Foto: MUP

 

Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici ove OKG, policijski službenici pronašli su dva kombi vozila za kojima je raspisana Interpolova međunarodna potraga i veći broj automobila novije proizvodnje.

Foto: MUP

 

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i prikrivanje, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

