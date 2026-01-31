BLOKADER ODGOVORAN ZA URUŠAVANJE ZGRADE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Došlo je do pada skele koja je bila postavljena

STARA zgrada koja se urušila usled pada skele u Ulici Džordža Vašingtona je u privatnoj svojini.

Foto: Novosti

Radi se o Nenadu Vojinovu, vlasniku doo Dijagoninvest za razvoj projektata o nekretninama iz Novog Sada i zgradi sa 12 stanova i jednim poslovnim prostorom. On je istaknuti blokader koji je išao na proteste.

Ovo je verovatno i razlog zašto tajkunski mediji puna tri sata, od kada se saznalo da se zgrada srušila, ne objavljuju ko je vlasnik kao i koja je firma u pitanju.

Došlo je do pada skele koja je bila postavljena, a usled njenog pada došlo je i do urušavanja fasade i dela pomenute zgrade.

- Nije niko povređen niti je stradao - rekli su iz Hitne.

Vojinov je u prošlosti na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa blokaderskih protesta, ali ih je u međuvremenu obrisao.

Ipak, jedna fotografija koju je objavila njegova supruga je preživela cenzorske makaze i neoboriv je dokaz da je reči o simpatizerima takozvanog "studentskog pokreta".

(Informer)

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči