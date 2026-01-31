Nesreće

BLOKADER ODGOVORAN ZA URUŠAVANJE ZGRADE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Došlo je do pada skele koja je bila postavljena

Ana Đokić

31. 01. 2026. u 21:09 >> 21:09

STARA zgrada koja se urušila usled pada skele u Ulici Džordža Vašingtona je u privatnoj svojini.

БЛОКАДЕР ОДГОВОРАН ЗА УРУШАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЏОРЏА ВАШИНГТОНА: Дошло је до пада скеле која је била постављена

Foto: Novosti

Radi se o Nenadu Vojinovu, vlasniku doo Dijagoninvest za razvoj projektata o nekretninama iz Novog Sada i zgradi sa 12 stanova i jednim poslovnim prostorom. On je  istaknuti blokader koji je išao na proteste.

Ovo je verovatno i razlog zašto tajkunski mediji puna tri sata, od kada se saznalo da se zgrada srušila, ne objavljuju ko je vlasnik kao i koja je firma u pitanju.

Došlo je do pada skele koja je bila postavljena, a usled njenog pada došlo je i do urušavanja fasade i dela pomenute zgrade.

- Nije niko povređen niti je stradao - rekli su iz Hitne.

Vojinov je u prošlosti na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa blokaderskih protesta, ali ih je u međuvremenu obrisao.

Ipak, jedna fotografija koju je objavila njegova supruga je preživela cenzorske makaze i neoboriv je dokaz da je reči o simpatizerima takozvanog "studentskog pokreta".

(Informer)

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTAC I SIN OD KOJIH JE ZAPLENJENO PET TONA MARIHUANE BRANILI SE ĆUTANJEM: Tužilaštvo traži da im se odredi pritvor
Hapšenja i istraga

0 3

OTAC I SIN OD KOJIH JE ZAPLENJENO PET TONA MARIHUANE BRANILI SE ĆUTANJEM: Tužilaštvo traži da im se odredi pritvor

U JAVNOM tužilaštvu za organizovani kriminal danas su privedeni Rade S. (68) i njegov sin Nebojše S. (40), , Ivan D. i Uroš M, osumnjičeni da su u selu Konjuh kod Kruševca organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane. Svi su se branili ćutanjem, a za sve je predložen pritvor. Za Aleksandrom M, koji je označen kao organizator raspisana je potraga.

31. 01. 2026. u 19:09

ZAPALIO TUĐ AUTO IZ OSVETE - BIO NEURAČUNLJIV: Posle paljenja vozila u Novom Beogradu
Hapšenja i istraga

0 0

ZAPALIO TUĐ AUTO IZ OSVETE - BIO NEURAČUNLJIV: Posle paljenja vozila u Novom Beogradu

POVODOM požara na vozilu koji je 29.januars izazvan na Novom Beogradu, Treće osnovno javno tužilaštvu u Beogradu je dalo nalog policijskim službenicima PS Novi Beograd da donesu rešenje o zadržavanju N.G. (66) zbog sumnje da je izvršio krivična dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 1. Krivičnog zakonika i Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika.

31. 01. 2026. u 18:48

Politika
Tenis
Fudbal
CELA AMERIKA ZATEČENA: Evo šta je uradio najpoznatiji srpski zet u NBA ligi, jedna od najvećih zvezdi košarke

CELA AMERIKA ZATEČENA: Evo šta je uradio najpoznatiji srpski zet u NBA ligi, jedna od najvećih zvezdi košarke