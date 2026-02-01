ISEKAO MAJKU PO LICU: Krvava porodična drama u Sopotu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sopotu uhapsili su U. Z. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojom majkom.
Sumnja se da je on, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku i naneo joj povrede nožem u predelu lica. Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon napada nastavio sa pretnjama po život oštećene.
Povređena žena je odmah po dolasku ekipe Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar, gde joj je pružena neophodna medicinska pomoć.
O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, kao i Centar za socijalni rad. Tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.
(Telegraf)
