ISEKAO MAJKU PO LICU: Krvava porodična drama u Sopotu

V.N.

01. 02. 2026. u 08:11

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sopotu uhapsili su U. Z. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojom majkom.

Sumnja se da je on, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku i naneo joj povrede nožem u predelu lica. Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon napada nastavio sa pretnjama po život oštećene.

Povređena žena je odmah po dolasku ekipe Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar, gde joj je pružena neophodna medicinska pomoć.

O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, kao i Centar za socijalni rad. Tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

(Telegraf)

