ZAPLENJENO 43 KILOGRAMA MARIHUANE: Akcija policije i carine na prelazu Šid
ZAJEDNIČKOM akcijom policije i carine na ulazu graničnog prelaza Šid 30. novembra 2025. godine sprečeno je krijumčarenje više od 43 kilograma marihuane.
Kako je saopšteno iz Uprave carina Republike Srbije, droga je otkrivena tokom detaljnog pregleda kamiona, kada je u tovarnom delu pronađeno pet kutija ispunjenih sa 54 vakumirana paketa u kojima se našlo 43,37 kilograma biljne materije za koju se osnovano sumnja da je marihuana.
Vozač kamiona i otkrivena droga su, prema onome što je saopšteno, predati policiji u dalju nadležnost.
