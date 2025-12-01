Hapšenja i istraga

ZAPLENJENO 43 KILOGRAMA MARIHUANE: Akcija policije i carine na prelazu Šid

Nataša Bijelić

01. 12. 2025. u 12:29

ZAJEDNIČKOM akcijom policije i carine na ulazu graničnog prelaza Šid 30. novembra 2025. godine sprečeno je krijumčarenje više od 43 kilograma marihuane.

Foto: MUP

Kako je saopšteno iz Uprave carina Republike Srbije, droga je otkrivena tokom detaljnog pregleda kamiona, kada je u tovarnom delu pronađeno pet kutija ispunjenih sa 54 vakumirana paketa u kojima se našlo 43,37 kilograma biljne materije za koju se osnovano sumnja da je marihuana.

Vozač kamiona i otkrivena droga su, prema onome što je saopšteno, predati policiji u dalju nadležnost.

