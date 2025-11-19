DVOJICA NIŠLIJA UHAPŠENA ZBOG ZLOSTAVLJANJA I MUČENJA: Mladića tukli i snimali telefonom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P. M. (20) i M. R. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Policija je juče u stanu koji P. M. koristi, zatekla dvadesetjednogodišnjeg mladića kojeg su, kako se sumnja, on i još dvojica muškaraca za kojima se intenzivno traga, tukli i snimali telefonom. M. R. se sumnjiči da je, u noći 17. novembra, u centru Niša udario, omalovažavao i pretio ovom dvadesetjednogodišnjaku i to, takođe, snimao telefonom - saopštila je niška policija.

U pretresu stana koji P. M. koristi, pronađeno je oko 12 grama praha za koji se sumnja da je kokain, manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana i vagica za precizno merenje.

Zbog toga će protiv osumnjičenog P.M. biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon hapšenja P. M. i M. R. koji se sumnjiče za zlostavljanje i mučenje, određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

(Blic)

