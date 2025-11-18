Hapšenja i istraga

HOROR U BEOGRADU! Izgorelo telo muškarca pronađeno pored restorana

V.N.

18. 11. 2025. u 15:55

TELO nepoznatog muškarca pronađeno je danas u blizini jednog restorana na Adi Ciganliji, a prema prvim informacijama, sumnja se da je stradao u požaru.

ХОРОР У БЕОГРАДУ! Изгорело тело мушкарца пронађено поред ресторана

Foto: Shutterstock

Slučaj je prijavljen policiji, a na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje vrše uviđaj kako bi utvrdile tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Uzrok požara, kao i identitet nastradalog muškarca, za sada nisu poznati.

Istraga je u toku.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRONAĐENI JEZIVI SNIMCI DECE NA NJIHOVIM KOMPJUTERIMA! Srpska policija, u sklopu međunarodne akcije, identifikovala 7 osoba širom zemlje
Hapšenja i istraga

0 0

PRONAĐENI JEZIVI SNIMCI DECE NA NJIHOVIM KOMPJUTERIMA! Srpska policija, u sklopu međunarodne akcije, identifikovala 7 osoba širom zemlje

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovali su u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu "Mozaik 2025", koja je sprovedena u saradnji sa policijama sedam zemalja regiona (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Albanija, Mađarska i Crna Gora) i koordinirana u okviru Evropske platforme za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala – EMPACT.

18. 11. 2025. u 18:52

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit DŽaka udario na lažnu državu Kosovo

ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit Džaka udario na lažnu državu Kosovo