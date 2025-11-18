U VELIKOJ AKCIJI UKP-A UHAPŠENO VIŠE OD 10 OSOBA: Specijalci upadali u kuće i stanove pripadnika organizovane kriminalne grupe
KAKO nezvanično saznajemo, u ranim jutarnjim časovima počela je velika akcija UKP-a MUP Srbije.
Na više lokacija vrše se pretresi stanova i kuća.
Na određene lokacije upadali su i specijalci. Nezvanično smo saznali da je uhapšeno preko deset pripadnika organizovane kriminalne grupe.
