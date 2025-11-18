Hapšenja i istraga

U VELIKOJ AKCIJI UKP-A UHAPŠENO VIŠE OD 10 OSOBA: Specijalci upadali u kuće i stanove pripadnika organizovane kriminalne grupe

З. У.

18. 11. 2025. u 10:47

KAKO nezvanično saznajemo, u ranim jutarnjim časovima počela je velika akcija UKP-a MUP Srbije.

У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ УКП-А УХАПШЕНО ВИШЕ ОД 10 ОСОБА: Специјалци упадали у куће и станове припадника организоване криминалне групе

Foto: Shutterstock

Na više lokacija vrše se pretresi stanova i kuća.

Na određene lokacije upadali su i specijalci. Nezvanično smo saznali da je uhapšeno preko deset pripadnika organizovane kriminalne grupe.

BONUS VIDEO: HTELI DA UBIJU LUKU BOJOVIĆA: Uhapšena četvorica "kavčana" - u garaži nađen arsenal oružja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj

GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj