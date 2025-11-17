Hapšenja i istraga

NAJNOVIJI DETALJI Evakuisana škola u Novom Beogradu: Stigla dojava o bombi, u zgradi kontradiverziona jedinica

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 15:59

SREDNjA tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi.

НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ Евакуисана школа у Новом Београду: Стигла дојава о бомби, у згради контрадиверзиона јединица

Foto: M. Anđela

Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavestili policiju.

U školi se trenutno nalazi kontradiverziona jedinica koja proverava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je u pitanju lažna dojava.


(Telegraf.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske