NAJNOVIJI DETALJI Evakuisana škola u Novom Beogradu: Stigla dojava o bombi, u zgradi kontradiverziona jedinica
SREDNjA tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi.
Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavestili policiju.
U školi se trenutno nalazi kontradiverziona jedinica koja proverava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je u pitanju lažna dojava.
(Telegraf.rs)
