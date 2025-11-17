NAJNOVIJI DETALJI Evakuisana škola u Novom Beogradu: Stigla dojava o bombi, u zgradi kontradiverziona jedinica

SREDNjA tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi.

Foto: M. Anđela

Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavestili policiju.

U školi se trenutno nalazi kontradiverziona jedinica koja proverava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je u pitanju lažna dojava.



