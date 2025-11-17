PONOVO POTVRĐENA BEOGRADSKA OPTUŽNICA ZA NADSTREŠNICU: Nadležno više tužilaštvo, a ne TOK
Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije na sednici veća održanoj danas ponovo je potvrdilo optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 04.03.2025. godine, koja je podignuta protiv okrivljenog Milutina Savovića, predsednika Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu, Biljane Krstić, član te komisije optužene za nesavestan rad u službi i teško delo protiv opšte sigurnosti i Slobodanke Katanić, menadžera za razvoj investicija u "Infrastrukturama Železnica Srbije" za zloupotrebu službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti.
Ovu optužnicu Viši sud je već jednom ranije potvrdio, ali je Apelacioni sud u julu po žalbama okrivljenih ukinuo to rešenje i predmet vratio na ponovno odlučivanje. U obrazloženju rešenja Apelacije navedeno je da je prvostepeni sud propustio da obrazloži svoj stav o tome da li je optužnica podneta od strane ovlašćenog tužioca ili ne – Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ili Višeg javnog tužilaštva - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije.
U ponovnom postupku, ispitujući osnovanost ove optužnice, Viši sud u Beogradu je zauzeo stanovište da je u trenutku podnošenja optužnice za vođenje predmetnog krivičnog postupka bilo nadležno Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu i u prilog tome dao jasne i detaljne razloge.
Troje osumnjičenih terete se za propuste u tehničkom nadzoru izvedenih radova na železničkoj stanici. Kako se sumnja članovi Komisije nisu obavili tehnički pregled rekonstruisanog objekta onako kako to struka zahteva i propisuje, a na osnovu njihovog izveštaja da je sve u redu izdata je probna dozvola od godinu dana za rad stanice. Posle pada nadstrešnice utvrđeno je da su znaci loma i ulubljenja bili vizuelno vidljivi danima pre njenog pada. Menadžer Slobodanka Katanić kako se sumnja, bila je u komunikaciji sa svima njima i radila je primopredaju radova sa kineskom firmom bez ijedne primedbe.
