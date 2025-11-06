JEZIV NAPAD NA POLICIJU ZBOG "ĆACILENDA": Pomahnitala devojka nožem nasrnula na policajca - Oglasilo se VJT

VIŠE javno tužilaštvo oglasilo se povodom događaja u Policijskoj stanici Savski venac kada je policajac u samoodbrani upucao devojku koja je na njega nasrnula nožem.

Foto: Printscreen/Gugl maps

Kako se saznaje, devojka (24) iz Bosne i Hercegovine uletela je u policijsku stanicu vičući "Idite u Ćacilend", a onda nožem nasrnula na jednog od policajaca koji je sve vreme pokušavao da je smiri. Policajac je potom u samoodbrani pucao i ranio je u nogu.

Saopštenje tužilaštva prenosimo u celosti.

"Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko noćas oko 4 časa 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.V, koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Osumnjičena je hospitalizovna na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je oko 4 časa M.A. došla do ulaza PS Savski venac i počela rastravu sa policijskim službenikom V.V. tražeći da "policija ide u Ćacilend".

Videvši da devojka ima nož kod sebe, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem.

V.V. se onda izmakao i istrčao iz stanice.

Međutim, M.A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V.V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove.

M.A. su konstatovane teške telesne povrede u vidi prostrelne rane natkolenice i biće podvrgnuta operativnom zahvatu.

Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je M.A. u Republiku Srbiju ušla 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište.

Prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.

