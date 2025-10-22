UDARIO TAŠTU SEKIROM U GLAVU: Muškarcu iz Leskovca određen pritvor zbog pokušaja ubistva

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu doneo je rešenje kojim je N.Ž.(52) iz okoline ovog grada, osumnjičenom da je pokušao da ubije taštu, odredio pritvor do 30 dana.

foto: I.Mitić/Ilustracija

Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je ovaj muškarac 19. oktobra u jutarnjim satima, u porodičnoj kući u selu Čifluk Razgojnski, pokušao da ubije taštu S.V.(74), iz istog mesta, tako što je jednom ili više puta sečivom sekire udario u predelu glave odnosno lica.

Nesrećna žena je zadobila teške telesne povrede opasne po život zbog kojih je zbrinuta u leskovačkoj Opštoj bolnici, a potom je u teškom opštem stanju, zbog ozbiljnosti povreda, upućena na dalje lečenje u Univezitetski klinički centar u Nišu.

Osumnjičenom je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i iz razloga postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Kako je saopšteno, protiv rešenja je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu.