UDARIO TAŠTU SEKIROM U GLAVU: Muškarcu iz Leskovca određen pritvor zbog pokušaja ubistva

Игор Митић
Igor Mitić

22. 10. 2025. u 15:29

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu doneo je rešenje kojim je N.Ž.(52) iz okoline ovog grada, osumnjičenom da je pokušao da ubije taštu, odredio pritvor do 30 dana.

Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je ovaj muškarac 19. oktobra u jutarnjim satima, u porodičnoj kući u selu Čifluk Razgojnski, pokušao da ubije taštu S.V.(74), iz istog mesta, tako što je jednom ili više puta sečivom sekire udario u predelu glave odnosno lica.

Nesrećna žena je zadobila teške telesne povrede opasne po život zbog kojih je zbrinuta u leskovačkoj Opštoj bolnici, a potom je u teškom opštem stanju, zbog ozbiljnosti povreda, upućena na dalje lečenje u Univezitetski klinički centar u Nišu.

Osumnjičenom je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i iz razloga postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Kako je saopšteno, protiv rešenja je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu.

