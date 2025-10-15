MUŠKARAC SA ŠIPKOM NASRĆE I TUČE PROLAZNIKE: Užas na Zelenom vencu
PRAVA drama u toku je kod Mekdonaldsa na Zelenom vencu! Muškarac, za kog se sumnja da je u psihički nestabilnom stanju, počeo da nasrće na prolaznike i mlatara metalnom šipkom.
Prema rečima očevidaca, incident traje već neko vreme, a nekoliko osoba pokušalo je da ga savlada, međutim, muškarac je izuzetno agresivan i pruža otpor. Ljudi u panici beže sa lica mesta, dok su pojedini pokušali da ga umire do dolaska policije.
– Svi su se razbežali, niko ne sme da mu priđe – rekao je jedan od prolaznika.
Policija i Hitna pomoć ubrzo su upućene na teren. Situacija je izazvala veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru Beograda.
(Telegraf)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)