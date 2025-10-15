MUŠKARAC SA ŠIPKOM NASRĆE I TUČE PROLAZNIKE: Užas na Zelenom vencu

PRAVA drama u toku je kod Mekdonaldsa na Zelenom vencu! Muškarac, za kog se sumnja da je u psihički nestabilnom stanju, počeo da nasrće na prolaznike i mlatara metalnom šipkom.

Foto: Novosti

Prema rečima očevidaca, incident traje već neko vreme, a nekoliko osoba pokušalo je da ga savlada, međutim, muškarac je izuzetno agresivan i pruža otpor. Ljudi u panici beže sa lica mesta, dok su pojedini pokušali da ga umire do dolaska policije.

– Svi su se razbežali, niko ne sme da mu priđe – rekao je jedan od prolaznika.

Policija i Hitna pomoć ubrzo su upućene na teren. Situacija je izazvala veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru Beograda.

(Telegraf)