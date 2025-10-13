HAPŠENJE U PREŠEVU: Uhapšen vozač koji je usmrtio biciklisti
A. S. (26) iz okoline Preševa uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
On se tereti da je 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa,vozeći automobil „BMW“ udario u bicikl kojim je upravljao pedesetčetvorogodišnji muškarac koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio. Pedesetčetvorogodišnjak je tom prilikom pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede od kojih je ubrzo preminuo. Nakon zadržavanja, određen mu je pritvor do 30 dana
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)