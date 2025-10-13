Hapšenja i istraga

HAPŠENJE U PREŠEVU: Uhapšen vozač koji je usmrtio biciklisti

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

13. 10. 2025. u 12:52

A. S. (26) iz okoline Preševa uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

FOTO: D.R.

On se tereti da je 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa,vozeći automobil „BMW“ udario u bicikl kojim je upravljao pedesetčetvorogodišnji muškarac koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio. Pedesetčetvorogodišnjak je tom prilikom pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede od kojih je ubrzo preminuo. Nakon zadržavanja, određen mu je pritvor do 30 dana

