ČUPAO JE ZA KOSU, PA UDARIO KOLIMA Užasno nasilje u Beogradu: Tinejdžeri se posvađali na ulici - devojka prebačena u Urgentni
SAOBRAĆAJNA nezgoda u kojoj je povređena devojka N. S. (17) dogodila se juče u Ulici braće Srnić u Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je na nju automobilom naleteo njen poznanik M. T. (18).
Navodno je sve počelo verbalnim sukobom između N. S. i M. T. Dvoje tinejdžera sreli su se na ulici nakon čega je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog nasilja. U jednom trenutku, M. T. je, kako se sumnja, tinejdžerku fizički napao, čupao je za kosu, a zatim seo u svoje vozilo marke "kia" u kojem su se nalazile još dve, za sada neidentifikovane osobe.
Dok je nesrećna devojka išla trotorarom, on je, kako se sumnja, namerno usmerio svoje vozilo ka njoj i udario je. Nezgoda se dogodila na okretnici trolejbusa.
N. S. je prebačena u Urgentni centar gde su joj konstatovane lake telesne povrede u vidu povreda noge i glave sa gubitkom svesti.
Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obavešteno Prvo osnovno javno tuilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.
