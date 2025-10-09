Hapšenja i istraga

ČUPAO JE ZA KOSU, PA UDARIO KOLIMA Užasno nasilje u Beogradu: Tinejdžeri se posvađali na ulici - devojka prebačena u Urgentni

В. Н.

09. 10. 2025. u 10:01

SAOBRAĆAJNA nezgoda u kojoj je povređena devojka N. S. (17) dogodila se juče u Ulici braće Srnić u Beogradu.

ЧУПАО ЈЕ ЗА КОСУ, ПА УДАРИО КОЛИМА Ужасно насиље у Београду: Тинејџери се посвађали на улици - девојка пребачена у Ургентни

Foto: Novosti

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je na nju automobilom naleteo njen poznanik M. T. (18).

Navodno je sve počelo verbalnim sukobom između N. S. i M. T. Dvoje tinejdžera sreli su se na ulici nakon čega je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog nasilja. U jednom trenutku, M. T. je, kako se sumnja, tinejdžerku fizički napao, čupao je za kosu, a zatim seo u svoje vozilo marke "kia" u kojem su se nalazile još dve, za sada neidentifikovane osobe.

Dok je nesrećna devojka išla trotorarom, on je, kako se sumnja, namerno usmerio svoje vozilo ka njoj i udario je. Nezgoda se dogodila na okretnici trolejbusa.

N. S. je prebačena u Urgentni centar gde su joj konstatovane lake telesne povrede u vidu povreda noge i glave sa gubitkom svesti.

Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obavešteno Prvo osnovno javno tuilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AKO VIDITE MLADIĆA SA OVE SLIKE ODMAH ZOVITE 192: Policija uputila hitan apel (FOTO)
Zločin

0 0

AKO VIDITE MLADIĆA SA OVE SLIKE ODMAH ZOVITE 192: Policija uputila hitan apel (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, tragaju za Đorđem Makićem (19) koji se sumnjiči da je sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život.

08. 10. 2025. u 21:34

Politika
Tenis
Fudbal
Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava