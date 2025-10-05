Hapšenja i istraga

HAPŠENJE U BEOGRADU: Filip (26) nosio eksploziv kroz centar grada - čovek stradao posle detonacije u zgradi

Новости

05. 10. 2025. u 13:18

Foto F. Rogović

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. 
Postoje osnovi sumnje da je Filip V. 30. septembra oko 15:15:05 časova nevlašćeno nabavio, a zatim nosio ekslozivnu materiju - eksploziv "Pentrit" koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu.

NN lice je potom eksplozivnu napravu unelo u stambenu zgradu u Dečanskoj ulici, pa je sutradan 1. okrobra oko 21:45 časova, nespretnim rukovanjem aktiviralo eksplozivnu napravu kojom prilikom je preminulo na licu mesta. Istovremeno je pričiinjena velika materijalna šteta.Tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju identiteta stradalog lica, kao i svih okolnosti kritičnog događaja.

