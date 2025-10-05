HAPŠENJE U BEOGRADU: Filip (26) nosio eksploziv kroz centar grada - čovek stradao posle detonacije u zgradi
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra 2025. godine nevlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju - eksploziv "Pentrit" koji je istog na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu.
Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Postoje osnovi sumnje da je Filip V. 30. septembra oko 15:15:05 časova nevlašćeno nabavio, a zatim nosio ekslozivnu materiju - eksploziv "Pentrit" koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu.
NN lice je potom eksplozivnu napravu unelo u stambenu zgradu u Dečanskoj ulici, pa je sutradan 1. okrobra oko 21:45 časova, nespretnim rukovanjem aktiviralo eksplozivnu napravu kojom prilikom je preminulo na licu mesta. Istovremeno je pričiinjena velika materijalna šteta.Tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju identiteta stradalog lica, kao i svih okolnosti kritičnog događaja.
