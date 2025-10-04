Hapšenja i istraga

SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ UBISTVA NA VRAČARU: Spustio maloletnu ćerku iz naručja, pa nožem napao muškarca

Танјуг

04. 10. 2025. u 17:21

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu zatražilo je danas pritvor za I.Š. (32) zbog sumnje da je u četvrtak u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da ubije oštećenog N.L.

САСЛУШАН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА НА ВРАЧАРУ: Спустио малолетну ћерку из наручја, па ножем напао мушкарца

Foto D. Milovanović

Osumnjičeni se prethodno na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni se tereti da se, dok je sa suprugom šetao trotoarom Sinđelićeve ulice, mimoišao sa oštećenim N.L. koji se kretao u suprotnom smeru, uputio mu pogled i obratio mu se rečima: "Šta me gledaš!".

Nakon toga je maloletnu ćerku spustio iz naručja i iz desnog džepa trenerke izvadio nož. Nakon što je supruga pokušala da ga spreči, oštećenom N.L. je zadao jednu ubodnu ranu u predelu desne strane grudnog koša i tako mu naneo laku telesnu povredu.

Oštećeni N.L. je uspeo da pobegne, a osumnjičeni je krenuo za njim držeći nož u ruci, dodaje se u saopštenju.

