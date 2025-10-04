SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ UBISTVA NA VRAČARU: Spustio maloletnu ćerku iz naručja, pa nožem napao muškarca
VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu zatražilo je danas pritvor za I.Š. (32) zbog sumnje da je u četvrtak u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da ubije oštećenog N.L.
Osumnjičeni se prethodno na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret krivično delo Ubistvo u pokušaju.
Osumnjičeni se tereti da se, dok je sa suprugom šetao trotoarom Sinđelićeve ulice, mimoišao sa oštećenim N.L. koji se kretao u suprotnom smeru, uputio mu pogled i obratio mu se rečima: "Šta me gledaš!".
Nakon toga je maloletnu ćerku spustio iz naručja i iz desnog džepa trenerke izvadio nož. Nakon što je supruga pokušala da ga spreči, oštećenom N.L. je zadao jednu ubodnu ranu u predelu desne strane grudnog koša i tako mu naneo laku telesnu povredu.
Oštećeni N.L. je uspeo da pobegne, a osumnjičeni je krenuo za njim držeći nož u ruci, dodaje se u saopštenju.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ODAVDE JE IZAŠLA GRUPA LjUDI I ZAPUCALA: Detalji užasa u Višnjičkoj banji (VIDEO)
30. 09. 2025. u 16:33
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)