UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NAPAD NA DEVOJKU: Izbo nožem i oteo joj dete, određen mu pritvor
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zemun, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. S. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.
On se sumnjiči da je danas blizu jedne prodavnice u Batajnici, nakon kraće rasprave, dvadesetogodišnjoj bivšoj emotivnoj partnerki nožem naneo povredu u predelu grudnog koša, otevši joj njeno dete iz naručja.
I. S. je potom vozilom odvezao nepovređeno dete kod bivše tašte, a policija ga je ubrzo uhapsila i pronašla nož za koji se sumnja da je korišćen u ovom krivičnom delu.
Povređena dvadesetogodišnjakinja zbrinuta je u KBC Bežanijska kosa, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu.
