Hapšenja i istraga

HITNO SE OGLASIO MUP: Uhapšen muškarac zbog svirepog ubistva u Jagodini

В.Н.

28. 09. 2025. u 18:53

PRIPADNCI Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini su u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Smederevu, Policijske stanice u Smederevskoj Palanci, uhapsili M. M. (1986) iz sela u okolini Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

I. Mitić

Kako se sumnja on je, 26. septembra, oštrim predmetom usmrtio svoju sedamdesetšestogodišnju babu i svog sedamdesetdevetogodišnjeg dedu u njihovoj porodičnoj kući u okolini Despotovca, a potom pobegao.

Intenzivnim radom policije on je pronađen i uhapšen.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

