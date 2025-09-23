Hapšenja i istraga

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD VRANJA: Četvorogodišnje dete povređeno

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

23. 09. 2025. u 12:09

U Teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Donje Trebešinje kod Vranja teško je povređeno četvorogodišnje dete, koje je zbog ozbiljnih provreda u predelu glave transportovano u UKC Niš.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД ВРАЊА: Четворогодишње дете повређено

Foto Shutterstock

Prema prvim informacijama četvorogodišnje dete je biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni moped.

Oim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje učesnika nezgode i da se ukoliko postoji pribavi video zapis.

