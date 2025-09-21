Hapšenja i istraga

POLICIJU ALARMIRALA NJEGOVA PARTNERKA: Evo ko je osumnjičeni za ubistvo u Žablju - u kući pronađeno telo muškarca sa brojnim povredama

В.Н.

21. 09. 2025. u 16:24

MILAN H. (38) uhapšen je zbog sumnje da je ubio muškarca R.M. (57) u Žablju.

ПОЛИЦИЈУ АЛАРМИРАЛА ЊЕГОВА ПАРТНЕРКА: Ево ко је осумњичени за убиство у Жабљу - у кући пронађено тело мушкарца са бројним повредама

Foto: Društvene mreže / screenshot

Policija je u kući zatekla telo žrtve sa brojnim povredama, a slučaj je otkriven kada je policiju navodno pozvala emotivna partnerka osumnjičenog muškarca i prijavila ceo slučaj.

Tužilac je delo kvalifikovao kao ubistvo i dalji rad je u toku

Osumnjičeni živi u susednom selu u Opštini Žabalj.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)