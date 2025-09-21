POLICIJU ALARMIRALA NJEGOVA PARTNERKA: Evo ko je osumnjičeni za ubistvo u Žablju - u kući pronađeno telo muškarca sa brojnim povredama

MILAN H. (38) uhapšen je zbog sumnje da je ubio muškarca R.M. (57) u Žablju.

Policija je u kući zatekla telo žrtve sa brojnim povredama, a slučaj je otkriven kada je policiju navodno pozvala emotivna partnerka osumnjičenog muškarca i prijavila ceo slučaj.

Tužilac je delo kvalifikovao kao ubistvo i dalji rad je u toku

Osumnjičeni živi u susednom selu u Opštini Žabalj.

