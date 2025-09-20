HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Prijavili policiji da im je polomljen prozor, usledio neviđeni karambol

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. Č. (2000), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, dok će protiv dvadesetčetvorogodišnje devojke biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo.

Foto: Novosti

Oni se terete da sinoć, nakon što su prijavili da im je nepoznato lice polomilo prozor, policijskim službenicima koji su došli da provere njihove navode, nisu otvorili vrata, a nakon što su policajci izašli ispred zgrade, oni su ih vređali, nazivali pogrdnim imenima i pretili da će ih pobiti.

Policija se potom vratila do stana, a kada je ženska osoba otvorila vrata, A.Č. je nastavio da vređa i preti policajcima, a na jednog od njih je i nasrnuo i pocepao službenu majicu, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i zamahivao prema policajcima. Nakon što mu je policajac oduzeo nož i sprečio ga u daljem napadu, on je policijskom službeniku naneo tešku telesnu povredu, polomišvi mu ruku.

Takođe, dvadesetčetvorogodišnja devojka je vikala i udarala policijske službenike, a jednog od njih je više puta ugrizla, preteći im smrću.

Nakon dovođenja u službene prostorije A.Č. je nastavio sa vređanjem i pretnjama, a na lični zahtev je odveden u Urgetni centar na pregled, gde je prilikom pregleda pokušao da pobegne, ali je sprečen i ponovo doveden u službene prostorije.

Osumnjičenom A.Č. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu,biti priveden Višem javnom tužilaštvu.