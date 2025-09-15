Hapšenja i istraga

Policija locirala osumnjičenog za ubistvo u Obrenovcu

В.Н.

15. 09. 2025. u 15:07

POLICIJA je uspela da locira Srđana P. osumnjičenog za ubistvo Igora J. koji se sakrio u mestu u blizni Obrenovca.

Полиција лоцирала осумњиченог за убиство у Обреновцу

Novosti

Kako prenose mediji, on je opkoljen. 

Prema prvim informacijama, Srđan je danas pretukao Igorovog oca i zapalio kuću u Velikom polju.

U toku je akcija "Vihor".

Kako saznajemo od komšija, Srđan je i pre nekoliko dana Igoru zapalio kuću.

Danas je pozlilo i ženi koja je bila u domaćinstvu u vreme izbijanja požara!

(Telegraf)

