HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE: Utajila više od osam miliona dinara

Pripadnici Službe za suzbijanje kriminala UKP MUP Srbije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) osumnjičenu za poresku prevaru.

Kako se sumnja, J. S. je kao faktički odgovorno lice u privrednom društvu „Grand JMS“ DOO Požega, od početka 2022. do kraja 2023.godine, u nameri da delimično izbegne plaćanje PDV, podnela poreske prijave poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja u kojima nije iskazala promet po osnovu izdavanja sala za proslave raznim fizičkim licima, niti je njima ispostavila fakture u ukupnom iznosu od 34.601.136 dinara.

Sumnja se da je na osnovu toga ona izbegla da evidentira, obračuna i plati PDV u ukupnom iznosu od 5.607.888 dinara.

Takođe, postoje osnovi sumnje da J. S. u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica u istom vremenskom periodu nije evidentirala prihode ostvarene od izdavanja sale za proslave u ukupnom iznosu od 23.298.623 dinara, na koji način je izbegla da obračuna i plati porez na dobit u ukupnom iznosu od 3.293.251 dinar.

Na navedeni način, J. S. je, kako se sumnja, oštetila budžet Republike Srbije za ukupno 8.901.139 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.